В Украине изменились условия декларирования товаров в международных экспресс-отправлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины вчера одобрил изменения к постановлению о декларировании товаров в международных экспресс-отправлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Кабинет Министров Украины в среду, 27 ноября, одобрил изменения в постановление КМУ от 21 мая 2012 года №450 и от 21 мая 2012 года № 461, касающиеся вопросов таможенного дела", - говорится в сообщении.
Так, введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, пересылаемых в адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях.
"Такая норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять (после получения определенных навыков декларирования своих товаров) без привлечения таможенных брокеров, что, соответственно, даст им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров. Также изменяется форма декларации М-16". - говорится в сообщении.
Кроме того, в упомянутых изменениях актуализирован перечень товаров, перемещаемых которых по территории Украины транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий.
Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект №2318 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.