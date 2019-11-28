В Україні змінилися умови декларування товарів у міжнародних експрес-відправленнях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України вчора схвалив зміни до постанови щодо декларування товарів у міжнародних експрес-відправленнях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 року № 450 і від 21 травня 2012 року № 461, що стосуються питань митної справи", - йдеться у повідомленні.
Так, запроваджено можливість використання електронної митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються на адресу громадян через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях.
"Така норма після доопрацювання відповідних програмних сервісів дозволить громадянам самостійно здійснювати (після отримання певних навичок декларування своїх товарів) без залучення митних брокерів, що, відповідно, надасть їм можливість заощадити кошти на митному оформленні товарів. Також змінюється форма декларації М-16". – йдеться у повідомленні.
Окрім того, у згаданих змінах актуалізовано перелік товарів, переміщення яких територією України транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам фінансових та інших гарантій.
Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити у першому читанні законопроект № 2318 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.