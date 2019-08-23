В Украине собрали 39 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине во время нынешней уборочной кампании собрано 39 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"По состоянию на 23 августа украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на 10,0 млн га или 65% к прогнозу и намолотили 39,0 млн тонн зерна при средней урожайности 39,0 ц/га", - отметили в ведомстве.
В том числе собрано:
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- ранних зерновых и зернобобовых культур - 38,9 млн тонн с площади 9,9 млн га или 99,6%;
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- гречихи - 4,0 тыс. тонн с площади 4,0 тыс. га или 5%;
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- проса - 37 тыс. тонн с площади 20 тыс. га или 23%.
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Кроме того, подсолнечника собрано 30,0 тыс. тонн с площади 19,0 тыс. га.
"Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Одесской - 3,1 млн тонн, Запорожской - 3,0 млн тонн, Харьковской - 2,8 млн тонн, Днепропетровской - 2,7 млн тонн, Николаевской - 2,6 млн тонн областях", - указали в Минагрополитики.
Наряду с уборкой урожая, как отмечается, проводится посев озимого рапса под урожай 2020 года. На данный момент посеяно 549 тыс. га или 51% к прогнозу.
Напомним, как отметили в экспертной среде, засуха во время цветения озимой пшеницы имела негативное влияние на урожайность.