В Україні зібрали 39 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні під час нинішньої жнивної кампанії зібрано 39 млн тонн зерна. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.
"Станом на 23 серпня українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур на 10,0 млн га або 65% до прогнозу та намолотили 39,0 млн тонн зерна при середній врожайності 39,0 ц/га", - зазначили у відомстві.
У тому числі зібрано:
-
- ранніх зернових та зернобобових культур – 38,9 млн тонн з площі 9,9 млн га або 99,6%;
-
- гречки – 4,0 тис. тонн з площі 4,0 тис. га або 5%;
-
- проса – 37 тис. тонн з площі 20 тис. га або 23%.
-
Крім того, соняшнику зібрано 30,0 тис. тонн з площі 19,0 тис. га.
"Найбільший вал зерна намолотили аграрії у Одеській – 3,1 млн тонн, Запорізькій – 3,0 млн тонн, Харківській – 2,8 млн тонн, Дніпропетровській – 2,7 млн тонн, Миколаївській – 2,6 млн тонн областях", - вказали в Мінагрополітики.
Поряд із збиранням врожаю, як зазначається, проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. Наразі посіяно 549 тис. га або 51% до прогнозу.
Нагадаємо, як зазначили в експертному середовищі, засуха під час цвітіння озимої пшениці негативно вплинула на врожайність.