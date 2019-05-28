В Украине заявили о разработке ракеты-носителя, которая придет на смену "Зениту"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Генеральный директор Украинского конструкторского бюро "Южный" Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя "Маяк-3.9S", которая придет на смену ракете "Зенит". Об этом он заявил в ролике, размещенном на Youtube-канале предприятия, сообщает УНН.
"В конструкторском бюро разработана ракета" Маяк-3.9S ", которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит" Зенит ", - заверил он.
При производстве ракеты "Зенит" использовалось 70% российских комплектующих, среди которых двигатель первой степени РД-171М и система управления.
Дегтярев констатировал, что на замену будет запущен процесс создания украинской аналогичной продукции.
Напомним, в Одесской области состоялся этап испытания ракет "Ольха М" и "Ольха Р", в оборонном ведомстве готовятся к проведению с августа по октябрь государственных испытаний и того, чтобы поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины.