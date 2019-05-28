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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 122086 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111393 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137616 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

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В Украине заявили о разработке ракеты-носителя, которая придет на смену "Зениту"

В Украине заявили о разработке ракеты-носителя, которая придет на смену "Зениту"

Киев  •  УНН

 • 38387 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Генеральный директор Украинского конструкторского бюро "Южный" Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя "Маяк-3.9S", которая придет на смену ракете "Зенит". Об этом он заявил в ролике, размещенном на Youtube-канале предприятия, сообщает УНН.

"В конструкторском бюро разработана ракета" Маяк-3.9S ", которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит" Зенит ", - заверил он.

При производстве ракеты "Зенит" использовалось 70% российских комплектующих, среди которых двигатель первой степени РД-171М и система управления.

Дегтярев констатировал, что на замену будет запущен процесс создания украинской аналогичной продукции.

Напомним, в Одесской области состоялся этап испытания ракет "Ольха М" и "Ольха Р", в оборонном ведомстве готовятся к проведению с августа по октябрь государственных испытаний и того, чтобы поставить их на вооружение Вооруженных сил Украины.

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