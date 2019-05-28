В Україні заявили про розробку ракети-носія, яка прийде на заміну "Зеніту"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Генеральний директор українського конструкторського бюро "Південний" Олександр Дегтярьов заявив про створення космічної ракети-носія "Маяк-3.9S", яка прийде на заміну ракеті "Зеніт". Про це він заявив в ролику, розміщеному на Youtube-каналі підприємства, повідомляє УНН.
"В конструкторському бюро розроблена ракета "Маяк-3.9S", яка за своїми характеристиками досить серйозно перевершує "Зеніт", - запевнив він.
При виробництві ракети "Зеніт" використовувалося 70% російських комплектуючих, серед яких двигун першої ступені РД-171М і система управління.
Дегтярьов констатував, що на заміну буде запущений процес створення української аналогічної продукції.
Нагадаємо, на Одещині відбувся етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р", в оборонному відомстві готуються до проведення з серпня по жовтень державних випробовувань і того, щоб поставити їх на озброєння Збройних сил України.