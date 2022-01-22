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В Украине завершили съемки сатирического фильма “Территория”

В Украине завершили съемки сатирического фильма “Территория”

Киев • УНН

 • 42611 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине завершена работа над сатирическим мокьюментари “Территория” — короткометражным игровым дебютом режиссера Мишеля Ладеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Детали

Как отмечается, предпремьерный показ фильма “Территория” планируется 16 апреля 2022 года.

В ленте документалисты приехали на Волынь для съемки фильма про местного “мусорного короля” Григоровича. Для осуществления своей рисковой идеи ребята делают вид, что будут снимать фильм к годовщине мусороперерабатывающего полигона, который крышует Григорович. Главный герой догадывается о замысле ребят, но с удовольствием участвует в съемках и принимает съемочную группу на своей территории.

Цитата

“Я формировался в творчестве как режиссер документального кино, и художественная картина стала для меня большим личным вызовом. Другой принцип работы, другие правила игры, погружение. Я большой фанат мокьюментари, и решил рискнуть — попробовать, выйти за рамки того, что делал раньше”, — рассказал режиссер и автор сценария Мишель Ладес.

Он подчеркнул, что ему повезло: “была крутая команда, настоящие фанаты кино и профи, все поддерживали проект”, понимали его подход и идеи.

“Я хотел поговорить о серьезных вещах, но через сатиру, через юмор”, — рассказал Ладес.

Продюсер картины Ольга Гибелинда отметила, авторы фильма невольно попали в мировой тренд, ведь “после „Не смотри вверх“ от Netflix, сатира в кино набирает обороты, переживает второе рождение, как и, собственно, тема экологии”.

“Мне сразу понравилась прочная сатирическая составляющая истории, необычный для отечественного кино жанр мокьюментари и мощный социальный вайб. Это необычное и особенное кино, мне кажется, мы нашли новую для нас киноязык и уникального молодого режиссера”, — сказала Гибелинда.

Добавим

Проект фильма “Территория” стал одним из победителей Пятнадцатого конкурсного отбора Госкино.

Режиссер и автор сценария — Мишель Ладес, оператор-постановщик — Игорь Васильев, художник-постановщик — Мария Денисенко, продюсер — Ольга Гибелинда (кинокомпания “Маланка студиоз”).

В фильме сыграли Сергей Солопай, Роланд Мешко и Евгений Володченко, более известный, как Курган из группы “Курган и агрегат”.

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