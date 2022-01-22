В Україні завершили зйомки сатиричного фільму “Територія”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні завершено роботу над сатиричним мок'юментарі "Територія" – короткометражним ігровим дебютом режисера Мішеля Ладеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства України з питань кіно.
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Як зазначається, передпрем’єрний показ фільму “Територія” планується 16 квітня 2022 року.
У стрічці розповідається про документалістів, які приїхали на Волинь для зйомки фільму про місцевого “сміттєвого короля” Григоровича. Для здійснення своєї ризикової ідеї хлопці вдають, що зніматимуть фільм до річниці сміттєпереробного полігону, який кришує Григорович. Головний герой здогадується про задум хлопців, але із з задоволенням бере участь у зйомках і приймає знімальну групу на своїй території.
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“Я формувався у творчості як режисер документального кіно, і художня стрічка стала для мене великим особистим викликом. Інший принцип роботи, інші правила гри, занурення. Я великий фанат мок’юментарі, і вирішив ризикнути — спробувати, вийти за рамки того, що робив раніше”, — розповів режисер та автор сценарію Мішель Ладес.
Він підкреслив, що йому пощастило: “була крута команда, справжні фанати кіно та профі, всі підтримували проект”, розуміли його підхід та ідеї.
“Я хотів поговорити про серйозні речі, але через сатиру, через гумор”, — розповів Ладес.
Продюсер стрічки Ольга Гібелінда зазначила, автори фільму мимоволі влучили в світовий тренд, адже “після „Не дивись вгору“ від Netflix, сатира в кіно набирає обертів, переживає друге народження, як і, власне, тема екології”.
“Мені одразу сподобалась міцна сатирична складова історії, незвичний для вітчизняного кіно жанр мок’юментарі та потужний соціальний вайб. Це незвичне та особливе кіно, мені здається, ми знайшли нову для нас кіномову та унікального молодого режисера”, — сказала Гібелінда.
Додамо
Проект фільму “Територія” став одним із переможців П’ятнадцятого конкурсного відбору Держкіно.
Режисер та автор сценарію — Мішель Ладес, оператор-постановник — Ігор Васильєв, художниця-постановниця — Марія Денисенко, продюсерка — Ольга Гібелінда (кінокомпанія “Маланка студіоз”).
У фільмі зіграли Сергій Солопай, Роланд Мішко та Євген Володченко, більш відомий, як Курган з гурту “Курган і агрегат”.