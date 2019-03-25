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В Украине задержали боевика "Исламского государства"

Киев • УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Одесской области задержали иностранца, который принимал участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

В Украине задержали боевика "Исламского государства"

"Сотрудники Службы безопасности Украины во исполнение поручения Генеральной прокуратуры задержали на территории Одесской области иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью", - говорится в сообщении.

Так, согласно полученным спецслужбой данным гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство".

"С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту", - прокомментировали в СБУ.

По результатам проведенных мероприятий СБУ разыскала и задержала иностранца. Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест сроком на 40 суток.

Как сообщал УНН, в районе проведения операции Объединенных сил СБУ задержала боевика "ЛНР".

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