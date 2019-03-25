В Україні затримали бойовика "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Одеській області затримали іноземця, який брав участь у бойових діях на території Сирії у складі збройних формувань міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Співробітники Служби безпеки України на виконання доручення Генеральної прокуратури затримали на території Одеської області іноземця, який знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з отриманими спецслужбою даними громадянин однієї з країн Середньої Азії незаконно прибув до України для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у бойових діях на території Сирії у складі збройних формувань міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".
"З метою легалізації на території України іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картку", - прокоментували в СБУ.
За результатами проведених заходів СБУ розшукала та затримала іноземця. Наразі до затриманого застосовано екстрадиційній арешт строком на 40 діб.
Як повідомляв УНН, в районі проведення операції Об’єднаних сил СБУ затримала бойовика "ЛНР".