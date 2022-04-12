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В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса

Киев • УНН

 • 104898 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Об этом сообщили в Минцифре, передает УНН.

В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса

Детали

Перезапуск экономики в военное время-одна из самых приоритетных задач правительства. Поэтому сейчас очень важно, чтобы бизнес продолжил действовать. За месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет перенести бизнес из "горячих точек" и продолжить его деятельность в более безопасном месте.

Для кого платформа
- бизнеса, который подал заявки на релокацію;
- компаний, которые хотят помочь предприятиям с релокацією;
- представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с обработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и тому подобное.

Подавать заявки могут как предприятия, требующих перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы.

Подать заявку можно поссылке.

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