В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса

Детали

Перезапуск экономики в военное время-одна из самых приоритетных задач правительства. Поэтому сейчас очень важно, чтобы бизнес продолжил действовать. За месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет перенести бизнес из "горячих точек" и продолжить его деятельность в более безопасном месте.

Для кого платформа

- бизнеса, который подал заявки на релокацію;

- компаний, которые хотят помочь предприятиям с релокацією;

- представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с обработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и тому подобное.

Подавать заявки могут как предприятия, требующих перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы.

Подать заявку можно поссылке.