В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Про це повідомили у Мінцифрі, передає УНН.
Деталі
Перезапуск економіки у воєнний час — одне з найпріоритетніших завдань уряду. Тому зараз дуже важливо, щоб бізнес продовжив діяти. За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.
Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із «гарячих точок» та продовжити його діяльність у більш безпечному місці.
Для кого платформа
- бізнесу, який подав заявки на релокацію;
- компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією;
- представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.
Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.
Подати заявку можна за посиланням.