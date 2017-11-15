В Украине предложили изменить правила биржевой торговли

"С целью повышения качества и прозрачности торгов облигациями внутреннего государственного займа НКЦБФР предложила внести изменения в положение о функционировании фондовых бирж. Предлагается изменить подход к расчету текущей цены государственных облигаций на фондовой бирже на более распространен на рынках капитала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая цена будет рассчитываться по "чистой" цене облигации, по которым были заключены биржевые контракты. При этом "чистая" цена облигации не будет включать накопленного купонного дохода и будет выражена в процентах от ее номинальной стоимости. В документ включены требования к маркет мейкера государственных облигаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украинские ценные бумаги улучшили свои показатели на еврорынке

По данным регулятора, введение действенного института маркет-мейкеров ОВГЗ и изменение подхода к расчету цены придадут ОВГЗ ликвидности, позволит получать более стабильный и прогнозируемый доход, и позволит сделать этот финансовый инструмент более понятным и более прозрачным для институциональных инвесторов и физических лиц. В свою очередь, НБУ и Минфин благодаря этим изменениям смогут получать более качественную информацию о рыночных котировок и стоимости денег на рынке.

Кроме того, Комиссия предлагает откорректировать некоторые из требований включения ценных бумаг во второй уровень листинга (биржевой реестр), чтобы создать дополнительные возможности для акционерных обществ в случае их заинтересованности в биржевой торговле их ценными бумагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврооблигации Украины допустили к торгам на Ирландской бирже

Напоминаем, что с 1 января 2018 года вступают в силу требования Закона Украины "Об акционерных обществах" к публичных акционерных обществ обязательно пройти процедуру включения акций в листинг (биржевой реестр) и оставаться в нем хотя бы на одной фондовой бирже.