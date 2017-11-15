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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81795 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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В Украине предложили изменить правила биржевой торговли

В Украине предложили изменить правила биржевой торговли

Киев  •  УНН

 • 20686 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предложила изменить правила биржевой торговли и сделать торги облигациями внутреннего государственного займа более прозрачными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"С целью повышения качества и прозрачности торгов облигациями внутреннего государственного займа НКЦБФР предложила внести изменения в положение о функционировании фондовых бирж. Предлагается изменить подход к расчету текущей цены государственных облигаций на фондовой бирже на более распространен на рынках капитала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая цена будет рассчитываться по "чистой" цене облигации, по которым были заключены биржевые контракты. При этом "чистая" цена облигации не будет включать накопленного купонного дохода и будет выражена в процентах от ее номинальной стоимости. В документ включены требования к маркет мейкера государственных облигаций.

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По данным регулятора, введение действенного института маркет-мейкеров ОВГЗ и изменение подхода к расчету цены придадут ОВГЗ ликвидности, позволит получать более стабильный и прогнозируемый доход, и позволит сделать этот финансовый инструмент более понятным и более прозрачным для институциональных инвесторов и физических лиц. В свою очередь, НБУ и Минфин благодаря этим изменениям смогут получать более качественную информацию о рыночных котировок и стоимости денег на рынке.

Кроме того, Комиссия предлагает откорректировать некоторые из требований включения ценных бумаг во второй уровень листинга (биржевой реестр), чтобы создать дополнительные возможности для акционерных обществ в случае их заинтересованности в биржевой торговле их ценными бумагами.

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Напоминаем, что с 1 января 2018 года вступают в силу требования Закона Украины "Об акционерных обществах" к публичных акционерных обществ обязательно пройти процедуру включения акций в листинг (биржевой реестр) и оставаться в нем хотя бы на одной фондовой бирже.

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