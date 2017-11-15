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В Україні запропонували змінити правила біржової торгівлі

В Україні запропонували змінити правила біржової торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку запропонувала змінити правила біржової торгівлі і зробити торги облігаціями внутрішньої державної позики більш прозорими, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

“З метою підвищення якості і прозорості торгів облігаціями внутрішньої державної позики НКЦПФР запропонувала внести зміни до Положення про функціонування фондових бірж. Пропонується змінити підхід до розрахунку поточної ціни державних облігацій на фондовій біржі на більш розповсюджений на ринках капіталу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поточна ціна буде розраховуватись за "чистою“ ціною облігації, за якою було укладено біржові контракти. При цьому „чиста“ ціна облігації не включатиме накопиченого купонного доходу і буде виражена у відсотках від її номінальної вартості. У документ включені вимоги до маркет-мейкера державних облігацій.

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За даними регулятора, запровадження дієвого інституту маркет-мейкерів ОВДП і зміна підходу до розрахунку ціни додадуть ОВДП ліквідності, дозволять отримувати більш стабільний і прогнозований дохід, і дозволять зробити цей фінансовий інструмент більш зрозумілим і більш прозорим для інституційних інвесторів і фізичних осіб. В свою чергу, НБУ і Мінфін завдяки цим змінам зможуть отримувати більш якісну інформацію щодо ринкових котувань і вартості грошей на ринку.

Крім того, Комісія пропонує відкоригувати деякі з вимог включення цінних паперів до другого рівня лістингу (біржового реєстру), щоб створити додаткові можливості для акціонерних товариств у разі їх зацікавленості в біржовій торгівлі їх цінними паперами.

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Нагадуємо, що з 1 січня 2018 року набувають чинності вимоги Закону України “Про акціонерні товариства” до публічних акціонерних товариств обов’язково пройти процедуру включення акцій до лістингу (біржового реєстру) та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі.

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