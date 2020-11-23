В Украине заполнены уже более 50% коек для лиц с COVID-19 - Степанов

"Количество коек, которые на сегодняшний день уже введены в лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19 в стране, составляет 53 тыс. 445 коек. Это в целом по стране. При этом, в больницах, на сегодняшнее утро, находится 27 тыс. 792 пациента. Вы видите, что заполненность коек составляет на уровне 52%. Я хочу напомнить, что... 53 тыс. 445 (кроватей - ред.) - это то количество, которое есть на сегодняшний день. Мы продолжаем вводить новые кровати в оборот для лечения больных COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, с начала пандемии в Украине более чем в 4 раза выросло количество коек для пациентов с COVID-19.

"Также увеличено и количество коек, которое обеспечено кислородом. И это количество, обеспеченных кислородом, каждый день увеличивается. На сегодняшний день у нас 25 тыс. 996 коек, которые обеспечены кислородом или децентрализованы (централизованны - ред.), или обеспечены кислородными концентраторами. Так, у нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная. По количеству свободных коек. Если в целом по стране, например, у нас 12 тыс. 168 коек свободных, которые обеспечены кислородом, то есть регионы, где у нас есть напряженная ситуация. Что это за регионы: это и Киев, и Черкасская область, Харьковская область. Мы считаем, что там их недостаточное количество", - добавил министр.

Он отметил, что у них есть четкое понимание с местными властями по увеличению количества коек с подведенным кислородом.

"Сейчас наши возможности - то, что мы подсчитали, что мы можем увеличить количество (коек для больных COVID-19 - ред.) - на почти до 90 тыс. Это 50% всех коек, которые у нас есть в стране (чтобы они были отведены под COVID-19). Это очень важно, но здесь есть одно "но": для нас, вы же понимаете, что кровати - это очень хорошо. Но, в то же самое время, очень важно, чтобы был медицинский персонал. Это, прежде всего, наши врачи, которые каждый день спасают больных COVID-19. Это наши медицинские сестры, фельдшеры, и весь остальной медицинский персонал. Медицинские работники, которые борются за жизнь каждого человека в нашей стране. И в этом, в человеческом ресурсе, есть соответствующий предел", - сказал Степанов.

Напомним, количество госпитализаций по COVID-19 растет: за прошедшую неделю около 10,6 тыс.

Также напомним, по состоянию на утро 23 ноября, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам президента ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75%.