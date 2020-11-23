В Україні заповнені вже понад 50% ліжок для осіб з COVID-19 - Степанов

"Кількість ліжок, які на сьогоднішній день вже введені під лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, в країні складає 53 тис. 445 ліжок. Це цілком по країні. При цьому, у лікарнях, на сьогоднішній ранок, перебуває 27 тис. 792 пацієнти. Ви бачите, що заповненість ліжок складає на рівні 52%. Я хочу нагадати, що... 53 тис. 445 (ліжок - ред.) - це та кількість, яка на сьогоднішній день. Ми продовжуємо вводити нові ліжка в обіг для лікування хворих на COVID-19", - сказав Степанов.

За його словами, від початку пандемії в Україні у понад 4 рази зросла кількість ліжок для пацієнтів з COVID-19.

"Так само збільшена і кількість ліжок, яка забезпечена киснем. І ця кількість, забезпечених киснем, кожного дня збільшується. На сьогоднішній день у нас 25 тис. 996 ліжок, які забезпечені киснем або децентралізовано (централізовано - ред.), або забезпечені кисневими концентраторами. Так, у нас є регіони, в яких ситуація достатньо напружена. По кількості вільних ліжок. Якщо цілком по країні, наприклад, у нас 12 тис. 168 ліжок вільних, які забезпечені киснем, то є регіони, де у нас є напружена ситуація. Що це за регіони: це і місто Київ, і Черкаська область, Харківська область. Ми вважаємо, що там їх недостатня кількість", - додав міністр.

Він зазначив, що у них є чітке розуміння з місцевою владою щодо збільшення кількості ліжок з підведеним киснем.

"Зараз наші можливості - те, що ми обрахували, що ми можемо збільшити кількість (ліжок для хворих COVID-19 - ред.) - на майже до 90 тис. Це 50% всіх ліжок, які у нас є у країні (щоб вони були відведені під COVID-19). Це дуже важливо, але тут є одне “але”: для нас, ви ж розумієте, що ліжка - це дуже добре. Але, у той же самий час, дуже важливо, щоб був медичний персонал. Це, перш за все, наші лікарі, які кожного дня рятують хворих на COVID-19. Це наші медичні сестри, фельдшери, і вся решта медичного персоналу. Медичні працівники, які борються за життя кожної людини у нашій країні. І в цьому, в людському ресурсі, є відповідна межа", - сказав Степанов.

Нагадаємо, кількість госпіталізацій з COVID-19 росте: за минулий тиждень близько 10,6 тисяч.

Також нагадаємо, станом на ранок 23 листопада, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами президента асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва, ситуація з COVID-19 стане критичною, коли ліжка у лікарнях будуть заповнені на 75%.