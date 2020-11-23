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В Україні заповнені вже понад 50% ліжок для осіб з COVID-19 - Степанов

В Україні заповнені вже понад 50% ліжок для осіб з COVID-19 - Степанов

Київ • УНН

 • 11182 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні заповнені 27 тис. 792 ліжка для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19, що становить 52% від загальної кількості. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Кількість ліжок, які на сьогоднішній день вже введені під лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, в країні складає 53 тис. 445 ліжок. Це цілком по країні. При цьому, у лікарнях, на сьогоднішній ранок, перебуває 27 тис. 792 пацієнти. Ви бачите, що заповненість ліжок складає на рівні 52%. Я хочу нагадати, що... 53 тис. 445 (ліжок - ред.) - це та кількість, яка на сьогоднішній день. Ми продовжуємо вводити нові ліжка в обіг для лікування хворих на COVID-19", - сказав Степанов.

За його словами, від початку пандемії в Україні у понад 4 рази зросла кількість ліжок для пацієнтів з COVID-19.

"Так само збільшена і кількість ліжок, яка забезпечена киснем. І ця кількість, забезпечених киснем, кожного дня збільшується. На сьогоднішній день у нас 25 тис. 996 ліжок, які забезпечені киснем або децентралізовано (централізовано - ред.), або забезпечені кисневими концентраторами. Так, у нас є регіони, в яких ситуація достатньо напружена. По кількості вільних ліжок. Якщо цілком по країні, наприклад, у нас 12 тис. 168 ліжок вільних, які забезпечені киснем, то є регіони, де у нас є напружена ситуація. Що це за регіони: це і місто Київ, і Черкаська область, Харківська область. Ми вважаємо, що там їх недостатня кількість", - додав міністр.

Він зазначив, що у них є чітке розуміння з місцевою владою щодо збільшення кількості ліжок з підведеним киснем.

"Зараз наші можливості - те, що ми обрахували, що ми можемо збільшити кількість (ліжок для хворих COVID-19 - ред.) - на майже до 90 тис. Це 50% всіх ліжок, які у нас є у країні (щоб вони були відведені під COVID-19). Це дуже важливо, але тут є одне “але”: для нас, ви ж розумієте, що ліжка - це дуже добре. Але, у той же самий час, дуже важливо, щоб був медичний персонал. Це, перш за все, наші лікарі, які кожного дня рятують хворих на COVID-19. Це наші медичні сестри, фельдшери, і вся решта медичного персоналу. Медичні працівники, які борються за життя кожної людини у нашій країні. І в цьому, в людському ресурсі, є відповідна межа", - сказав Степанов.

Нагадаємо, кількість госпіталізацій з COVID-19 росте: за минулий тиждень близько 10,6 тисяч.

Також нагадаємо, станом на ранок 23 листопада, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами президента асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва, ситуація з COVID-19 стане критичною, коли ліжка у лікарнях будуть заповнені на 75%.

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