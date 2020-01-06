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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 14939 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116081 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Украине зафиксировали сокращение производства хлеба

В Украине зафиксировали сокращение производства хлеба

Киев  •  УНН

 • 15409 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине за 11 месяцев 2019 года упало производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Всего в январе-ноябре 2019 года было произведено 782,27 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, из них в ноябре - 66,68 тыс. т.

В ноябре в годовом измерении производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения сократилось на 14,1%.

Запасы готовой продукции на конец ноября 2019 года составляли 304 тонны хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, эксперт дал прогноз стоимости хлеба до конца этого года.

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