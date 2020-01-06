В Украине зафиксировали сокращение производства хлеба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине за 11 месяцев 2019 года упало производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Всего в январе-ноябре 2019 года было произведено 782,27 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, из них в ноябре - 66,68 тыс. т.
В ноябре в годовом измерении производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения сократилось на 14,1%.
Запасы готовой продукции на конец ноября 2019 года составляли 304 тонны хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, эксперт дал прогноз стоимости хлеба до конца этого года.