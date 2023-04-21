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В Украине запретили взимать долги за комуслуги с переселенцев

В Украине запретили взимать долги за комуслуги с переселенцев

Киев • УНН

 • 619904 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабмин принял постановление о запрете взыскания долгов за комуслуги с переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Сегодня правительство одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, которое запрещает взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную после 24 февраля 2022 года.

Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированы рф, в соответствии с Перечнем Минреинтеграции.

Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы с работы, о лечении, обучении, прохождении военной службы.

Кроме того, постановлением урегулирован вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения внутренне перемещенных лиц.

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