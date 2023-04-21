В Украине запретили взимать долги за комуслуги с переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабмин принял постановление о запрете взыскания долгов за комуслуги с переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
Сегодня правительство одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, которое запрещает взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную после 24 февраля 2022 года.
Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированы рф, в соответствии с Перечнем Минреинтеграции.
Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.
Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы с работы, о лечении, обучении, прохождении военной службы.
Кроме того, постановлением урегулирован вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения внутренне перемещенных лиц.
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