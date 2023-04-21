В Україні заборонили стягувати борги за компослуги з переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кабмін ухвалив постанову про заборону стягнення боргів за компослуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії, передає УНН із посиланням на Мінреінтеграції.
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Сьогодні уряд схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року.
Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до Переліку Мінреінтеграції.
Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.
Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.
Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.
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