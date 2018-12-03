В Украине запретили "Эспумизан"

"В соотвествии с Конституцией Украины, ст.ст. 15, 22, 55 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении ", ст.ст. 15, 21 Закона Украины "О лекарственных средствах"... по показателю МКЯ "Описание" письма ООО "БаДМ" от 26.11.2018 № 330/18/0924/233 (о наличии в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений), и учитывая, что основным признаком серии лекарственного средства является ее однородность: запрещающий реализацию, хранение и применения лекарственного средства ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг / мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой, по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, производства БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия (регистрационное удостоверение № UA / 0152/01/01)", - сказано в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили "Колдфлю"

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие лекарственного средства ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, производства БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия и принять меры по изъятию его из оборота путем возврата поставщику (производителю) и/или уничтожения.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили популярный препарат от гриппа

Субъекту хозяйствования, при наличии указанного лекарственного средства, необходимо уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о принятых мерах по выполнению данного распоряжения. В случае уничтожения отходов лекарственного средства, в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы по месту нахождения копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства. При последующих поставках лекарственного средства предприятие должно принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.



Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".