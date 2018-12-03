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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 88281 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104359 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139508 просмотра

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7 марта, 17:42 • 137150 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132658 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине запретили "Эспумизан"

В Украине запретили "Эспумизан"

Киев  •  УНН

 • 45154 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Эспумизан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"В соотвествии с Конституцией Украины, ст.ст. 15, 22, 55 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении ", ст.ст. 15, 21 Закона Украины "О лекарственных средствах"... по показателю МКЯ "Описание" письма ООО "БаДМ" от 26.11.2018 № 330/18/0924/233 (о наличии в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений), и учитывая, что основным признаком серии лекарственного средства является ее однородность: запрещающий реализацию, хранение и применения лекарственного средства ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг / мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой, по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, производства БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия (регистрационное удостоверение № UA / 0152/01/01)", - сказано в сообщении.

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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие лекарственного средства ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, производства БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия и принять меры по изъятию его из оборота путем возврата поставщику (производителю) и/или уничтожения.

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Субъекту хозяйствования, при наличии указанного лекарственного средства, необходимо уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о принятых мерах по выполнению данного распоряжения. В случае уничтожения отходов лекарственного средства, в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы по месту нахождения копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства. При последующих поставках лекарственного средства предприятие должно принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".

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