В Украине арестовали российские и белорусские минеральные удобрения более чем на 360 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 315 вагонов с минеральными удобрениями на общую сумму 360 миллионов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.
Цитата
"В целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем, Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда Киева наложены аресты. Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляет Бюро экономической безопасности.
Добавим
Одними из самых крупных производителей минеральных удобрений в беларуси является "Беларуськалий", в россии - "Уралкалий".
Последняя компания входит в концерн "Уралхим", производящий минеральные удобрения в россии, СНГ и Восточной Европе.
Ранее "Уралхим" принадлежал Дмитрию Мазепину – российскому олигарху, но после введенных санкций он снизил свою долю в концерне ниже 50%, ушел с должности гендиректора и передал контроль над концерном своим соратникам – Дмитрию Коняеву, ранее занимавшему должность главы совета директоров "Уралхима". Совет возглавил директор по правовым вопросам "Уралхима" (тоже соратник Мазепина) – Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.
В состав "Уралхима" входит также "ТольяттиАзот", которое было выкуплено "Уралхимом" уже после войны: подконтрольное находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину предприятие "Химактивинвест" увеличило долю в "ТольяттиАзот" с 9,75% до 80,51% акций.
"ТольяттиАзот" - предприятие, связанное с Украиной еще со времен СССР: через выходящий из Тольятти аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Одесский припортовый завод к странам Запада транспортируется российский аммиак. От поставки аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.