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В Україні заарештували російські та білоруські мінеральні добрива на понад 360 млн грн

В Україні заарештували російські та білоруські мінеральні добрива на понад 360 млн грн

Київ • УНН

 • 118776 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на 315 вагонів із мінеральними добривами на загальну суму 360 мільйонів гривень, що належать російським та білоруським компаніям. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів із мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися з порушенням митного законодавства України.

Цитата

"З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої ​​конфіскації надалі, Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 360 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснює Бюро економічної безпеки.

Додамо

Одними з найбільших виробників мінеральних добрив у білорусі є "Білоруськалій", в росії - "Уралкалій".

Остання компанія входить до концерну "Уралхім", що виробляє мінеральні добрива в росії, СНД та Східній Європі.

Раніше "Уралхім" належав Дмитру Мазепіну – російському олігарху, але після введених санкцій він знизив свою частку в концерні нижче 50%, пішов з посади гендиректора і передав контроль над концерном своїм соратникам – Дмитру Коняєву, який раніше обіймав посаду голови ради директорів "Уралхіму". Раду очолив директор з правових питань "Уралхіму" (теж соратник Мазепіна) – Дмитро Татьянін. Обидва вони не потрапили до санкцій Євросоюзу.

До складу "Уралхіму" входить також "ТольяттіАзот", яке було викуплено "Уралхімом" вже після війни: підконтрольне російському бізнесменові Дмитру Мазепіну, що перебуває під санкціями, підприємство "Хімактивінвест" збільшило частку в "ТольяттіАзот" 75% до 8051% акцій.

"ТольяттіАзот" - підприємство, пов'язане з Україною ще з часів СРСР: через аміакопровід "Тольятті-Одеса", що виходить з Тольятті, до Одеського припортового заводу до країн Заходу транспортується російський аміак. Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

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