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В Украине арестовали АЗС и акции сети Amic Energy: детали

Киев • УНН

 • 135772 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине арестовали 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, которая связана с россией. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

В Украине арестовали АЗС и акции сети Amic Energy: детали

Цитата

“... арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, в общей сложности это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн”, – говорится в сообщении.

Детали

В официальном сообщении не указано название сети, однако, по данным СМИ, речь идет о сети АЗС Amic, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".

Следствием установлено, что должностные лица предприятий, на протяжении 2015 – 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий вследствие получения кредитов от родственных структур.

К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются российская федерация и общество из российской федерации.

В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.

Дополнение

В мае российская нефтяная компания "ЛУКойл" подписала итоговые документы в рамках соглашения по продаже активов Shell на территории россии, а также завода по производству смазочных материалов в тверской области рф.

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