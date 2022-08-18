В Україні заарештували АЗС та акції мережі Amic Energy: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні заарештували 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з росією. Про це інформує Бюро економічної безпеки, пише УНН.
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“... заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
В офіційному повідомленні не вказано назву мережі, проте за даними ЗМІ, мова йдеться про мережу АЗС Amic, яка до 2015 року належала російському "Лукойлу".
Слідством встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015 - 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур.
До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.
Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.
Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є російська федерація та товариство з російської федерації.
У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.
Доповнення
У травні російська нафтова компанія "Лукойл" підписала підсумкові документи в межах угоди з продажу активів Shell на території росії, а також заводу з виробництва мастильних матеріалів у тверській області рф.