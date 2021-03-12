В Украине за сегодня от COVID-19 вакцинировали более 9 тыс. человек - Степанов

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“За сегодняшний день — это 9304 человека (вакцинировались от COVID-19 — ред.)”, — сказал Степанов.

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Сегодня, 12 марта утром сообщалось, что в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 38 000 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Черниговщине. За минувшие сутки, в частности, прививали 8,8 тыс. человек.



В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.