В Украине за семь месяцев больничные выплатили 1,6 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал больничные для 1,6 млн застрахованных лиц. Сумма средств, направленная на указанную статью расходов, в январе-июле составила 5,8 млрд гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.
"По оперативным данным семи месяцев 2019 года Фонд социального страхования Украины профинансировал оказания помощи по временной потере трудоспособности для почти 1,6 млн застрахованных лиц", - говорится в сообщении.
Сумма средств, направленная на указанную статью расходов, в январе-июле составила 5,8 млрд гривен, что на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.
Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности вырос на 28,2% и составил 271,34 грн.
Напомним, на протяжении января-июля 2019 года Фондом социального страхования Украины было принято на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен.