В Україні за сім місяців лікарняні виплатили 1,6 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Фонд соціального страхування України профінансував лікарняні для 1,6 млн застрахованих осіб. Сума коштів, направлена на зазначену статтю видатків, у січні-липні склала 5,8 млрд гривень. Про це передає УНН із посиланням на персслужбу Фонду соціального страхування України.
"За оперативними даними семи місяців 2019 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності для майже 1,6 млн застрахованих осіб", - йдеться в повідомленні.
Сума коштів, направлена на зазначену статтю видатків, у січні–липні склала 5,8 млрд гривень, що на 23% більше, ніж за той же період минулого року.
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності зріс на 28,2% та склав 271,34 грн.
Нагадаємо, упродовж січня-липня 2019 року Фондом соціального страхування України було прийнято на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності майже 2,4 млн лікарняних листків на загальну суму 5,8 млрд гривень.