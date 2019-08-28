Кількість лікарняних знизилась на 4,3% за підсумками 7 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Упродовж січня—липня 2019 року Фондом соціального страхування України було прийнято на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності майже 2,4 млн лікарняних листків на загальну суму 5,8 млрд гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонд соціального страхування України.
“За оперативними даними упродовж січня—липня 2019 року Фондом соціального страхування України було прийнято на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності майже 2,4 млн лікарняних листків на загальну суму 5,8 млрд гривень. Загальна кількість листків непрацездатності знизилась на 4,3% порівняно з тим же періодом минулого року, кількість днів тимчасової непрацездатності зменшилась на 4,1%”, — йдеться в повідомлення.
Нагадаємо, лікарняні та декретні у І півріччі отримали 1,5 млн українців, на це виділили близько 7,24 млрд грн.