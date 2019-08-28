Количество больничных снизилось на 4,3% по итогам 7 месяцев

“По оперативным данным в течение января-июля 2019 года Фондом социального страхования Украины было принято на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен. Общее количество листков нетрудоспособности снизилась на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилась на 4,1%”, — говорится в сообщение.

Напомним, больничные и декретные в I полугодии получили 1,5 млн украинцев, на это выделено около 7,24 млрд грн.