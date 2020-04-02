В Украине за нарушение самоизоляции оштрафовали уже 130 прибывших из-за рубежа - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На данный момент за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 130 граждан, которые вернулись из-за границы и отказались сидеть дома 14 дней в самоизоляции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли вернувшиеся лица режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен", - сказал он в одном из интервью, обнародованном сегодня пресс-службой МВД.
Геращенко отметил, что людям избирательно будут звонить и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанут - составят административный протокол, по которому человек должен заплатить штраф 17 000 гривен.
Напомним, что правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничества, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе.