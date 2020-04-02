В Украине за нарушение самоизоляции оштрафовали уже 130 прибывших из-за рубежа - МВД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91448 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101761 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103876 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103026 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111190 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100202 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104802 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106540 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131481 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине за нарушение самоизоляции оштрафовали уже 130 прибывших из-за рубежа - МВД

В Украине за нарушение самоизоляции оштрафовали уже 130 прибывших из-за рубежа - МВД

Киев  •  УНН

 • 20457 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На данный момент за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 130 граждан, которые вернулись из-за границы и отказались сидеть дома 14 дней в самоизоляции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли вернувшиеся лица режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен", - сказал он в одном из интервью, обнародованном сегодня пресс-службой МВД.

Геращенко отметил, что людям избирательно будут звонить и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанут - составят административный протокол, по которому человек должен заплатить штраф 17 000 гривен.

Напомним, что правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничества, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе.

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