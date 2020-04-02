В Україні за порушення самоізоляції оштрафували вже 130 прибулих з-за кордону - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Наразі за порушення режиму самоізоляції вже оштрафовані 130 громадян, які повернулись з-за кордону і відмовились сидіти вдома 14 днів на самоізоляції. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
“За порушення режиму самоізоляції на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів. Поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль неможливий”, — сказав він в одному з інтерв’ю, оприлюдненому сьогодні пресслужбою МВС.
Геращенко зазначив, що людям вибірково будуть дзвонити і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застануть — складуть адміністративний протокол, за яким людина має заплатити штраф 17 тисяч гривень.
Нагадаємо, що правоохоронці відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами онлайн-шахрайств, розповсюдження медзасобів та неправдивою інформації про коронавірус.