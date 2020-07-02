В Украине за прошедшую неделю выявили более 9 тыс. потенциальных источников распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине за прошедшую неделю Госпродпотребслужба провела 37 тысяч проверок по соблюдению карантинных норм предпринимателями, выявлено более 9 тысяч потенциальных источников распространения COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Хочу обратить внимание на проверки, проводимые Госпродпотребслужбой за прошедшую неделю. Были проведены 37 тысяч проверок, из которых на каждом четвертом объекте выявлены нарушения противоэпидемиологических норм, в частности соблюдение карантинных условий. Это свидетельствует о том, что более 9122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни", - рассказал Ляшко.
Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили о нарушениях на рынках Киева.