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В Україні за минулий тиждень виявили понад 9 тис. потенційних джерел поширення COVID-19

Київ • УНН

 • 13167 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні за минулий тиждень Держпродспоживслужба провела 37 тисяч перевірок щодо дотримання карантинних норм підприємцями, виявлено понад 9 тисяч потенційних джерел поширення COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Хочу звернути увагу на перевірки, які проведені Держпродспоживслужбою за минулий тиждень. Були проведено 37 тисяч перевірок, з яких на кожному четвертому об’єкті виявлено порушення протиепідеміологічних норм, зокрема дотримання карантинних умов. Це свідчить про те, що більше ніж 9 122 об’єктів стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, в Держпродспоживслужбі повідомили про порушення на ринках Києва.

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