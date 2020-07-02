В Україні за минулий тиждень виявили понад 9 тис. потенційних джерел поширення COVID-19

"Хочу звернути увагу на перевірки, які проведені Держпродспоживслужбою за минулий тиждень. Були проведено 37 тисяч перевірок, з яких на кожному четвертому об’єкті виявлено порушення протиепідеміологічних норм, зокрема дотримання карантинних умов. Це свідчить про те, що більше ніж 9 122 об’єктів стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, в Держпродспоживслужбі повідомили про порушення на ринках Києва.