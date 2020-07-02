В Украине за сутки коронавирусной болезнью заболели 38 детей и 63 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 889 человек, из них 38 детей и 63 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 889 человек, из них 38 детей и 63 медицинских работника. Был госпитализирован 221 человек. Зафиксировано 12 летальных случаев... При этом выздоровели 505 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 45887, из них 7257 детей, а также 12 449 медицинских работников. При этом в целом выписаны 20053 человека и 1185 летальных случаев.
Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.