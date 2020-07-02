В Україні за добу на коронавірусну хворобу захворіли 38 дітей та 63 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 889 осіб, з них 38 дітей та 63 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 889 осіб, з них 38 дітей та 63 медичних працівники. Було госпіталізовано 221 особу. Зафіксовано 12 летальних випадків... При цьому одужало 505 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 45 887, з них 7257 дітей, а також 12 449 медичних працівників. При цьому загалом одужало 20 053 особи та 1185 летальних випадків.
Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу – 889.