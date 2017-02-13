В Украине за 2016 год было совершено более 1,5 тыс. киберпреступлений

По данным А.Авакова, в 2016 году сопровождалось около 8 тысяч уголовных правонарушений в сфере киберпреступности, осуществлялось 1789 досудебных расследований и 1755 материалов по результатам расследований направлены в суд.

Всего в 2016 году было совершено 1565 киберпреступлений. При этом полиция установила 426 правонарушителей, виновных в совершении преступления.

Как сообщал УНН, за 2016 год криминальная полиция разоблачила 146 групп нелегалов, в которые входило 716 иностранцев.