В Украине за 2016 год было совершено более 1,5 тыс. киберпреступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За 2016 год в Украине было совершено 1565 киберпреступлений и установлены 426 виновных в этих преступлениях. Такие данные обнародовал в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
По данным А.Авакова, в 2016 году сопровождалось около 8 тысяч уголовных правонарушений в сфере киберпреступности, осуществлялось 1789 досудебных расследований и 1755 материалов по результатам расследований направлены в суд.
Всего в 2016 году было совершено 1565 киберпреступлений. При этом полиция установила 426 правонарушителей, виновных в совершении преступления.
Как сообщал УНН, за 2016 год криминальная полиция разоблачила 146 групп нелегалов, в которые входило 716 иностранцев.