В Україні за 2016 рік було скоєно більше 1,5 тис. кіберзлочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За 2016 рік в Україні було скоєно 1565 кіберзлочинів та встановлено 426 винних у цих злочинах. Такі дані оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
За даними А.Авакова, у 2016 супроводжувалось близько 8 тисяч кримінальних правопорушень у сфері кіберзлочинності, здійснювалось 1789 досудових розслідувань та 1755 матеріалів за результатами розслідувань направлено до суду.
Усього у 2016 році було вчинено 1565 кіберзлочинів. При цьому поліція встановила 426 правопорушників, винних у скоєнні злочину.
Як повідомляв УНН, за 2016 рік кримінальна поліція викрила 146 груп нелегалів, до яких входило 716 іноземців.