У Украины есть разработки собственных ракет с дальностью 750-1000 километров - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Украина имеет собственные образцы дальнобойного оружия, однако нуждается в финансовых инвестициях для расширения производственных мощностей. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 24 Каналу, передает УНН.
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Он отмечает, что Силы обороны Украины достигли значительных успехов в использовании ударных дронов с большим радиусом действия. С помощью них удавалось наносить удары по вражеским объектам даже в Подмосковье. Однако для того, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.
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"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, которые имеют 750 – 1000 километров дальности", – заявил Подоляк.
Впрочем, для достижения равенства с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство. Для этого государство стремится привлечь дополнительные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов по военному производству. Государство над этим работает", – заверил Подоляк.
В частности, советник ОПУ рассказал, в производство какого именно оружия Украина стремится инвестировать. По его словам, это:
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- дроны различных модификаций, в том числе мощные и с большим радиусом поражения;
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- ракеты украинского производства для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях;
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- артиллерийские и танковые снаряды различных калибров.
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