В Украине около 9 тысяч профессий

"Все профессии и профессиональные названия работ, которые официально применяются в Украине, внесены в Национальный классификатор ДК 003:2010 "Классификатор профессий". Сейчас он насчитывает около 9 тысяч профессий и видов работ. В связи с технологическим развитием ежегодно в классификатор вносятся определенные изменения: отдельные профессии исчезают, меняются их названия или появляются новые", - говорится в ответе на запрос.

В частности, последние изменения были внесены приказом Минэкономразвития от 15.02.2019 №259 "Об утверждении Изменения №8 в Национальный классификатор 003:2010 "Классификатор профессий".

Как сообщал УНН, за последние годы в Украине появилось больше полусотни профессий.