В Украине около 9 тысяч профессий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинский рынок труда насчитывает около 9-ти тысяч профессий. Все они внесены в Национальный классификатор Украины ДК 003:2010 "Классификатор профессий". Об этом сообщили УНН в Центральном аппарате Государственной службы занятости в ответ на информационный запрос.
"Все профессии и профессиональные названия работ, которые официально применяются в Украине, внесены в Национальный классификатор ДК 003:2010 "Классификатор профессий". Сейчас он насчитывает около 9 тысяч профессий и видов работ. В связи с технологическим развитием ежегодно в классификатор вносятся определенные изменения: отдельные профессии исчезают, меняются их названия или появляются новые", - говорится в ответе на запрос.
В частности, последние изменения были внесены приказом Минэкономразвития от 15.02.2019 №259 "Об утверждении Изменения №8 в Национальный классификатор 003:2010 "Классификатор профессий".
Как сообщал УНН, за последние годы в Украине появилось больше полусотни профессий.