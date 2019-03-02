В Україні є близько 9 тисяч професій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Український ринок праці налічує близько 9-ти тисяч професій. Їх усіх внесено до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”. Про це УНН повідомили у Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.
“Усі професії та професійні назви робіт, які офіційно застосовуються в Україні, внесено до Національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”. Наразі він налічує близько 9 тисяч професій та видів робіт. У зв’язку з технологічним розвитком щороку до класифікатора вносяться певні зміни: окремі професії зникають, змінюються їхні назви або з’являються нові”, - йдеться у відповіді на запит.
Зокрема, останні зміни біло внесено наказом Мінекономрозвитку від 15.02.2019 №259 “Про затвердження Зміни №8 до Національного класифікатора 003:2010 “Класифікатор професій”.
Як повідомляв УНН, за останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій.