В Украине уже сформированы 874 ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине уже сформированы 874 объединенные территориальные общины (ОТО). Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В целом по стране уже сформированы, по последним данным, 874 объединенных территориальных общин, 665 из них получили увеличенную структуру доходной части и перешли уже сейчас на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - отметил Глава государства.
По его словам, местные бюджеты выросли за последние годы в 3,4 раза. Доля местных бюджетов, с учетом субвенций и субсидий, превысила бюджет государства. "В 2018 году доля местных бюджетов уже составляет 52% в сводном бюджете", - добавил Президент.
Напомним, следующие местные выборы 2020 года должны состояться на новой территориальной основе, и именно в 2020 году будут приниматься административные решения об объединении общин, которые за четыре года не нашли желания объединиться.