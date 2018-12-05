В Україні вже сформовано 874 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні уже сформовано 874 об'єднані територіальні громади (ОТГ). Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"В цілому по країні вже сформовано, за останніми даними, 874 об'єднаних територіальних громад, 665 з них отримали збільшену структуру дохідної частини і перейшли вже зараз на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - зазначив Глава держави.
За його словами, місцеві бюджети зросли за останні роки в 3,4 рази. Частка місцевих бюджетів, з урахуванням субвенцій і субсидій, перевищила бюджет держави. "В 2018 році частка місцевих бюджетів уже складає 52% в зведеному бюджеті", - додав Президент.
Нагадаємо, наступні місцеві вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі, і саме у 2020 році будуть прийматися адміністративні рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли бажання об’єднатись.