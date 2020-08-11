В Украине уже более 5 лет медицинские вузы не готовят эпидемиологов - Амосова

"Уже много лет назад, раньше 2014 года, в нашей стране Минздрав прекратил додипломную подготовку на санитарно-гигиеническом факультете. На нем готовили врачей-гигиенистов по разным профилям. Это были и специалисты по гигиене питания, коммунальной гигиене, гигиене труда, в том числе, эпидемиологи.

Несколько лет назад обсудила этот вопрос в нашей команде и когда закрыли "сан-гиг" факультет, и мы вместе подготовили письмо в Минздрав даже с программой обучения, где мы предлагали возродить додипломную подготовку по общественному здоровью, в том числе - на базе медицинского образования в медицинских вузах. И там должны были быть эпидемиологи также. И посылали мы эти письма несколько лет, но Минздрав нам не отвечал.

И я думаю, что это следствие того, что Супрун отдала общественное здоровье Могилянке, Украинскому католическому университету, и там готовили специалистов без медицинского образования", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несмотря на кризис коронавируса, полноценную работу СЭС в Украине так никто и не восстанавливает

По словам Амосовой, предложенная в свое время Минздраву концепция включала западные модели подготовки специалистов по общественному здоровью в медицинских университетах.

Сейчас можно пойти на эпидемиологию только в интернатуру, получив предварительно диплом медицинского факультета по специальности "лечебное дело" или "медицина", уточнила она.

Амосова убеждена, что возобновлять обучение эпидемиологов нужно, однако оно должно быть не по советскому образцу, а по новым программам с частичной додипломной подготовкой.

"В общем, сегодня наши выпускники могут идти на эпидемиологов или вирусологов в интернатуру, но это сегодня для них непривлекательно", - резюмировала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пике очередного кризиса коронавируса главный санврач Украины Ляшко ушел в отпуск

Напомним, по словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, Украина давно перестала выпускать эпидемиологов из вузов. И в этом году, как отметил Святослав Протас, госзаказ на эти специальности Минздрав опять не сформировал.

В итоге, ситуация дошла до того, что в государстве сегодня уже некому проводить эпидемиологические расследования, констатирует Голубовская.

"... практически уничтожен золотой кадровый потенциал, нет утвержденной процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства (нужны изменения в законодательстве), нет службы и, наконец, мы перестали выпускать эпидемиологов в вузах. Чтобы уж наверняка. И это в стране хронических эпидемий. Поэтому мы выпьем всю свою чашу до дна", - предупредила она.