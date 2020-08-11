В Україні вже понад 5 років медичні виші не готують епідеміологів - Амосова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Понад 5 років українські медичні університети не проводять набір на спеціальність лікар-епідеміолог. І цього року – ситуація незмінна. Про те, як раніше готували таких спеціалістів та в якому вигляді доцільно було б відновити додипломну освіту в цій сфері, у коментарі УНН розповіла колишній ректор Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катерина Амосова.
“Вже багато років тому, раніше ніж 2014 рік, у нашій країні МОЗ припинило додипломну підготовку на санітарно-гігієнічному факультеті. На ньому готували лікарів-гігієністів за різними профілями. Це були і спеціалісти по гігієні харчування, комунальній гігієні, гігієні праці і, в тому числі, епідеміологи.
Кілька років тому я обговорила це питання в нашій команді та коли закрили "сан-гіг" факультет, і ми разом підготували лист до МОЗ, навіть, із програмою навчання, де ми пропонували відродити додипломну підготовку по громадському здоров'ю, в тому числі - на базі медичної освіти у медичних ВНЗ. І там мали бути епідеміологи також. І посилали ми ці листи кілька років, але МОЗ нам не відповідало.
І я думаю, що це наслідок того, що Супрун віддала громадське здоров'я Могилянці, Українському католицькому університету, і там готували спеціалістів без медичної освіти”, - розповіла вона.
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За словами Амосової, запропонована свого часу МОЗ концепція включала західні моделі підготовки спеціалістів з громадського здоров'я в медичних університетах.
Зараз можна піти на епідеміологію лише в інтернатуру, отримавши попередньо диплом медичного факультету за спеціальністю "лікувальна справа" або "медицина", уточнила вона.
Амосова переконана, що поновлювати навчання епідеміологів потрібно, проте воно має бути не за радянським зразком, а за новими програмами з частковою додипломною підготовкою.
“Загалом, сьогодні наші випускники можуть йти на епідеміологів чи вірусологів в інтернатуру, але це сьогодні для них непривабливо”, - резюмувала вона.
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Нагадаємо, за словами лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, Україна давно перестала випускати епідеміологів з вишів. І цього року, як зазначив Святослав Протас, держзамовлення на ці спеціальності МОЗ знову не сформувало.
У підсумку, ситуація дійшла до того, що в державі сьогодні вже нікому проводити епідеміологічні розслідування, констатує Голубовська.
"….практично знищений золотий кадровий потенціал, немає затвердженої процедури проведення епідрозслідування на рівні держави (потрібні зміни у законодавстві), немає служби і, нарешті, ми перестали випускати епідеміологів у ВНЗ. Щоб вже напевно. І це у країні хронічних епідемій. Тому ми вип'ємо всю свою чашу до дна", - попередила вона.