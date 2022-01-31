В Украине уже 4,06 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 026

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,06 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 января, - 22 тысячи, что меньше, чем накануне, однако, традиционное снижение для выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.