В Украине уже 2,201 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 703
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,201 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 мая - почти 1,7 тыс., Что значительно меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки - 86. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Цитата
“30 мая 2021 в Украине зафиксировано 1703 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 85 детей и 10 медработников ”, - говорится в сообщении.
Детали
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы — 1330 человек;
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- летальных исходов — 84;
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- выздоровели — 5733 человека;
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Сообщается, что за сутки было протестировано методом ПЦР — 15199 человек, методом ИФА — 3289 человек, экспресс-тестами — 14002 человека.
За все время пандемии в Украине:
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- заболело — 2201472 лица;
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- выздоровели — 2036148 человек;
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- летальных исходов — 50 472;
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- проведения ПЦР-тестов — 10171955.
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Ситуация в регионах
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г.. Киев (96)”, — рассказали в Минздраве.
Случаев:
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- м. Киев — 96
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- Винницкая область — 15
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- Волынская область — 59
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- Днепропетровская область — 257
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- Донецкая область — 66
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- Житомирская область — 51
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- Закарпатская область — 20
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- Запорожская область — 69
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- Ивано-Франковская область — 29
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- Киевская область — 122
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- Кировоградская область — 14
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- Луганская область — 17
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- Львовская область — 48
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- Николаевская область — 127
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- Одесская область — 85
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- Полтавская область — 42
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- Ровенская область — 93
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- Сумская область — 53
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- Тернопольская область — 56
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- Харьковская область — 143
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- Херсонская область — 53
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- Хмельницкая область — 56
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- Черкасская область — 44
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- Черновицкая область — 41
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- Черниговская область — 47.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”