В Украине уже 2,201 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 703

Цитата

“30 мая 2021 в Украине зафиксировано 1703 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 85 детей и 10 медработников ”, - говорится в сообщении.

Детали

Также за минувшие сутки:



госпитализированы — 1330 человек;



летальных исходов — 84;



выздоровели — 5733 человека;



Сообщается, что за сутки было протестировано методом ПЦР — 15199 человек, методом ИФА — 3289 человек, экспресс-тестами — 14002 человека.

За все время пандемии в Украине:



заболело — 2201472 лица;



выздоровели — 2036148 человек;



летальных исходов — 50 472;



проведения ПЦР-тестов — 10171955.



Ситуация в регионах

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г.. Киев (96)”, — рассказали в Минздраве.

Случаев:



м. Киев — 96



Винницкая область — 15



Волынская область — 59



Днепропетровская область — 257



Донецкая область — 66



Житомирская область — 51



Закарпатская область — 20



Запорожская область — 69



Ивано-Франковская область — 29



Киевская область — 122



Кировоградская область — 14



Луганская область — 17



Львовская область — 48



Николаевская область — 127



Одесская область — 85



Полтавская область — 42



Ровенская область — 93



Сумская область — 53



Тернопольская область — 56



Харьковская область — 143



Херсонская область — 53



Хмельницкая область — 56



Черкасская область — 44



Черновицкая область — 41



Черниговская область — 47.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”