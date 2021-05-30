В Україні вже 2,201 млн випадків COVID-19, за добу - 1 703
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,201 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 29 травня, — майже 1,7 тис., що значно менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу — 86. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата
“30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 330 осіб;
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- летальних випадків – 84;
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- одужало – 5 733 особи;
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Повідомляється, що за добу було протестовано методом ПЛР — 15 199 осіб, методом ІФА — 3 289 осіб, експрес-тестами — 14 002 особи.
За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 201 472 особи;
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- одужало – 2 036 148 осіб;
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- летальних випадків – 50 472;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.
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Ситуація в регіонах
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96)”, — розповіли в МОЗ.
Випадків:
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- м. Київ — 96
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- Вінницька область — 15
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- Волинська область — 59
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- Дніпропетровська область — 257
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- Донецька область — 66
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- Житомирська область — 51
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- Закарпатська область — 20
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- Запорізька область — 69
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- Івано-Франківська область — 29
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- Київська область — 122
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- Кіровоградська область — 14
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- Луганська область — 17
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- Львівська область — 48
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- Миколаївська область — 127
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- Одеська область — 85
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- Полтавська область — 42
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- Рівненська область — 93
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- Сумська область — 53
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- Тернопільська область — 56
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- Харківська область — 143
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- Херсонська область — 53
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- Хмельницька область — 56
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- Черкаська область — 44
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- Чернівецька область — 41
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- Чернігівська область — 47.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.