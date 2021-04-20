В Украине уже 1,961 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 940

"8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 2042 человека;



летальных случаев - 367;



выздоровели - 12 075 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37 557, методом ИФА - 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23 306).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 961 956 человек;



выздоровели - 1 499 752 лица;



летальных исходов - 40 367;



проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 414 детей и 251 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

При этом за прошедшие сутки 12144 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами прививки.

В общем 462 791 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 19 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 892 случая / 821 прививки;



Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;



Волынская область - 306 случаев / 481 прививки;



Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;



Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;



Житомирская область - 123 случая / 421 прививки;



Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;



Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;



Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;



Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;



Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;



Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;



Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;



Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;



Одесская область - 691 случай / 529 прививок;



Полтавская область - 725 случаев / 281 прививки;



Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;



Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;



Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;



Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;



Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;



Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;



Черкасская область - 402 случая / 341 прививки;



Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;



Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.