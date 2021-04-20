В Україні вже 1,961 млн випадків COVID-19, за добу - 8 940

ukru
Ексклюзив
10:51 • 56986 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 102632 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 133836 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 175070 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 258469 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186551 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179453 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188578 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155309 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160332 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 57584 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 78032 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104192 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 116884 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 55631 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 258461 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204564 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299270 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294323 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 21205 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97180 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100885 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97259 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112977 перегляди
Актуальне
В Україні вже 1,961 млн випадків COVID-19, за добу - 8 940

В Україні вже 1,961 млн випадків COVID-19, за добу - 8 940

Київ • УНН

 • 18531 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,961 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 квітня, - майже 9 тисяч, що більше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу - 367. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 042 особи;
  • летальних випадків – 367;
  • одужало – 12 075 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 961 956 осіб;
  • одужало – 1 499 752 особи;
  • летальних випадків – 40 367;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

При цьому за минулу добу 12 144 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

Загалом 462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
  • Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
  • Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
  • Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
  • Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
  • Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
  • Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
  • Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
  • Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
  • Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
  • Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
  • Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
  • Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
  • Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
  • Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
  • Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
  • Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
  • Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
  • Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
  • Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
  • Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
  • Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
  • Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами