В Україні вже 1,961 млн випадків COVID-19, за добу - 8 940
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,961 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 квітня, - майже 9 тисяч, що більше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу - 367. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 042 особи;
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- летальних випадків – 367;
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- одужало – 12 075 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 961 956 осіб;
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- одужало – 1 499 752 особи;
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- летальних випадків – 40 367;
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- проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
При цьому за минулу добу 12 144 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.
Загалом 462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
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- Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
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- Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
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- Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
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- Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
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- Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
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- Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
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- Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
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- Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
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- Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
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- Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
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- Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
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- Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
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- Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
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- Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
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- Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
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- Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
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- Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
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- Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
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- Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
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- Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
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- Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
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- Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.