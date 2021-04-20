В Україні вже 1,961 млн випадків COVID-19, за добу - 8 940

"8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 042 особи;



летальних випадків – 367;



одужало – 12 075 осіб;



здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 961 956 осіб;



одужало – 1 499 752 особи;



летальних випадків – 40 367;



проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

При цьому за минулу добу 12 144 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

Загалом 462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;



Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;



Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;



Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;



Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;



Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;



Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;



Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;



Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;



Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;



Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;



Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;



Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;



Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;



Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;



Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;



Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;



Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;



Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;



Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;



Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;



Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;



Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;



Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;



Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.