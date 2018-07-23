В Украине ввели новые правила оформления больничных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. С 1 октября 2018 года начнет действовать новая форма заявления-расчета для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам и отдельных выплат пострадавшим на производстве для оплаты больничных. Соответствующее постановление правление Фонда социального страхования Украины утвердило на своем внеочередном заседании 19 июля, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ФССУ на сайте.
“В частности, согласно принятому Порядку, оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи”, — говорится в сообщении.
Документ оформляет и подает в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины или его отделения страхователь (работодатель).
Кроме того, Порядок позволит предотвратить возможные ошибки при определении размера помощи и страховых выплат. С этой целью рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по их устранению еще до финансирования выплат.
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Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладываться на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств Фонда социального страхования Украины во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.
Также 1 октября 2018 года вступает в силу система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам, имеющим целью уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по больничным листам), выплате пособия по беременности и родам, при осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве.
Ранее в Минздраве сообщили, когда в Украине заработает единая база больничных.